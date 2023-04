Grave incidente a Perugia: morti due ragazzi a bordo di uno scooter

Ennesimo incidente mortale sulle strade umbre. Nella giornata di oggi, sabato 1 aprile 2023, due ragazzi a bordo di uno scooter hanno perso la vita in seguito a un frontale con un’auto.

I dettagli dell’incidente

Lo scontro è avvenuto in località Strada Ornari a Ponte Valleceppi, nel Comune di Perugia appunto. Le vittime, a bordo di un due ruote, si sono scontrati frontalmente, per cause ancora in accertamento, contro un’autovettura, che a sua volta è stata tamponata da un furgoncino che trasportava legna.

Lo schianto è stato fatale per i due giovani, che sono morti sul colpo per i gravi traumi che l’impatto ha causato agli organi vitali. Non è nota al momento alcuna informazione riguardo il carico della colpa del sinistro.

L’arrivo dei soccorsi è stato vano

Scattato l’allarme, si sono tempestivamente precipitati sul posto i vigili del fuoco di Perugia, la polizia locale e il personale sanitario del 118. Purtroppo per gli scooteristi non c’è stato niente da fare. Stessa sorte è toccata quattro giorni fa a uno scooterista 41enne nella capitale che, anch’egli scontratosi con un’auto, è deceduto sul colpo prima dell’arrivo dei soccorsi. Eseguiti in entrambi gli incidenti i rilievi scientifici per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.