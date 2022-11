All'alba di questa mattina, 6 novembre, si è verificato un grave incidente a Perzacco. Un'auto si è ribaltata e ci sono cinque feriti, di cui tre grav

All’alba di questa mattina, domenica 6 novembre, si è verificato un terribile incidente a Perzacco, in provincia di Verona. Un’auto si è ribaltata e il bilancio è di cinque feriti, di cui tre in condizioni molto gravi.

Grave incidente a Perzacco, auto si ribalta: cinque feriti, tre gravissimi

Un gravissimo incidente stradale si è verificato all’alba di questa mattina, domenica 6 novembre 2022, a Perzacco, frazione del comune di Zevio, in provincia di Verona. Intorno alle 5.30 di questa mattina, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un terribile incidente stradale in via Perzacchetto, che ha provocato il ribaltamento di un’automobile. Il bilancio è di cinque feriti, di cui tre molto gravi, ricoverati in codice rosso negli ospedali di Borgo Trento e San Bonifacio.

Gli altri due feriti sono stati portati in ospedale in codice giallo. Sul posto sono arrivate due ambulanze, un’automedica, i vigili del fuoco e la polizia stradale.