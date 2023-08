Nel pomeriggio di ieri, giovedì 24 agosto, un grave incidente stradale è avvenuto fra le strade di Rocca Santa Maria, in provincia di Teramo. Un’automobile guidata da un uomo di 62 anni si è ribaltata finendo sottosopra, il conducente del mezzo è rimasto ferito, mentre suo padre – che era seduto a lato passeggero – non ce l’ha fatta.

Incidente a Rocca Santa Maria, auto si ribalta sul tettuccio: un morto e un ferito

Il pericoloso sinistro ha visto coinvolta unasola automobile, una Fiat 500X, che si è ribaltata sulla strada provinciale SP48, in località Belvedere (Rocca Santa Maria). Alla guida c’era un uomo di 62 anni, che per motivi ancora da accertare, è finito all’improvviso per perdere il controllo del veicolo che, uscendo di strada, si è ribaltato sul tettuccio. Lo schianto è stato molto violento e ha causato delle gravissime ferite ad entrambi i passeggeri.

L’arrrivo dei soccorsi e il decesso dell’86enne

Sul posto sono immediatamente giunti i medici del 118 che, con l’ausilio di un mezzo dell’elisoccorso, si sono occupati di trasferire in ospedale a Teramo il 62enne – ricoverato per le gravi ferite. Niente da fare, invece, per suo padre: i sanitari hanno provato a rianimarlo, ma per lui era ormai troppo tardi. Sul luogo del sinistro sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona, e i carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare le responsabilità del sinistro.