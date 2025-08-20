Grave incidente a Verona: 72enne in codice rosso

Nella notte tra martedì e mercoledì, Verona è stata teatro di un grave incidente stradale che ha coinvolto un automobilista di 72 anni. Questo episodio inquietante è accaduto poco dopo l’una di notte, quando un’Audi Q2, in transito da Verona Sud, ha improvvisamente perso il controllo, andando a schiantarsi contro un cantiere situato sul cavalcavia.

Ti sei mai chiesto quanto possa essere imprevedibile la vita? In un attimo, tutto può cambiare.

Il veicolo ha impattato contro i new jersey in cemento, spostandoli nel mezzo della carreggiata. Fortunatamente, in quel momento, non vi erano altri veicoli in transito dal centro città, evitando così un disastro ancora maggiore. Sul luogo dell’incidente, il personale del 118 è intervenuto prontamente con un’ambulanza e un’auto medica, fornendo le prime cure all’automobilista, originario di Padova. Estratto con cura dalle lamiere, l’uomo è stato trasportato d’urgenza al Polo Confortini in codice rosso, segno della gravità delle sue condizioni. Questo evento ci ricorda quanto sia importante la tempestività dei soccorsi in situazioni critiche.

Per gestire la situazione, i vigili del fuoco di Verona sono arrivati sul posto con un’autogru, impegnandosi a riposizionare i new jersey spostati dall’impatto. Nel frattempo, la polizia locale ha iniziato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente, chiudendo la strada fino alle sei del mattino per consentire la pulizia della carreggiata e il ripristino del cantiere. A supporto delle indagini, il nucleo Infortunistica ha cominciato ad analizzare i video delle telecamere cittadine, che potrebbero rivelare ulteriori dettagli su quanto accaduto. Quante volte ci siamo chiesti se la tecnologia possa davvero aiutarci a prevenire simili tragedie? La risposta sembra essere sempre più affermativa.