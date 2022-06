Grave incidente all’Isola per Edoardo Tavassi che si fa male ad una gamba

Nel corso di una concitata prova cibo per avere pollo e patate c'è stato il grave incidente all’Isola per Edoardo Tavassi: si è fatto male ad una gamba

Grave incidente all’Isola dei Famosi per Edoardo Tavassi che si fa male ad una gamba: il concorrente è a rischio finale ed è stato immediatamente accompagnato fuori dal set di gioco per una visita medica. Insomma, Tavassi entra nella schiera degli infortunati dell’edizione 2022 del reality dopo che si è fatto decisamente molto male durante una prova per ottenere il cibo.

L’incidente all’Isola per Edoardo Tavassi

Era stato proprio Edoardo a leggere la pergamena che annunciava la prova da sostenere. In palio c’erano pollo e patate: “Lo spirito dell’isola pretende il salto di qualità e per questo oggi vi vuole navigatori. Sulla barca ancorata al largo c’è un vassoio con pollo e patate per tutti. Per conquistarlo dovrete solcare il mare dei Caraibi su una canoa. Dovete raggiungere la barca, suonare la campana e tornare indietro”.

Smorfia di dolore al secondo tentativo

Edoardo ha effettuato un primo tentativo fallito con tanto di canoa capovolta in acqua a cui ha fatto seguito un blitz numero due con il quale è riuscito a raggiungere la campana e suonarla. Tornando a riva però Tavassi ha fatto una smorfia di dolore ed Estefania Bernal lo ha visto piangere “sopra un tronco, si era fatto malissimo”. Edoardo e la stessa Mercedesz Henger hanno lasciato l’Isola su una barca per accertamenti medici.

Pare che Tavassi si sia fatto male in maniera abbastanza severa al ginocchio, forse dopo un urto nel corso della fase più concitata della prova cibo.