La vittima risiedeva in provincia di Forlì ed è morta quasi sul colpo: grave incidente in A1, un morto all'altezza di Alseno

Schianto fatale in Emilia Romagna e grave incidente in A1, un morto all’altezza di Alseno. Il sinistro che ha fatto una vittima di 60 anni, un autotrasportatore, è avvenuto sul tratto fra Fiorenzuola e Fidenza. La vittima era originaria della provincia di Forlì ed è morta in un sinistro avvenuto attorno alle 17 lungo l’Autosole, all’altezza di Alseno (km 78) nel tratto compreso fra i caselli di Fiorenzuola e Fidenza.

Da quanto si apprende il 60enne è morto dopo il trasporto in ospedale. E i media spiegano che per cause ora al vaglio della polizia stradale di Parma, il camion guidato dalla vittima si è schiantato contro il guardrail dopo avere perso parte del carico che trasportava. Il recupero del mezzo e dei blocchi d’acciaio caduti dal rimorchio sono stati condotti dopo la chiusura al traffico della corsia sud dell’A1 dal bivio con la A58 tangenziale Est Esterna di Milano e Fidenza in direzione di Bologna.

Cinque chilometri di coda fino alle 19

Da quanto si apprende in ordine a ciò che è accaduto dopo l’arrivo dei soccorritori del 118 e della polizia si sono registrati fino a 5 chilometri di coda. Intorno alle 19, sulla A1 Milano-Napoli, si apprende che è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con la A58 Tangenziale Est Esterna di Milano e Fidenza in direzione di Bologna.