Grave incidente stradale: morto operaio 49enne marito a padre di due figli la cui salma verrà trasportata in Romania come da volontà dei familiari

Grave incidente stradale in provincia di Padova: morto operaio 49enne, Costica Mihai era rimasto gravemente ferito in uno schianto a Rubano e alla fine il cuore del saldatore di origini romene si è arreso.

Arreso alla severità delle lesioni riportate alle 18 di lunedì sera 12 dicembre in un sinistro avvenuto a Rubano nel tratto di territorio tra il centro commerciale Le Brentelle e Ponterotto.

Incidente stradale: morto operaio 49enne

Costica viveva ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche e, come spiegano i media, lavorava all’impresa edile Mengato di Camposampiero. Da quanto riferito i colleghi di lavoro del 49enne lo ricordano come un professionista assoluto, una persona “che non era mai stanca e che amava ciò che faceva”.

Lo scontro fra lo scooter ed un’auto

La dinamica dell’incidente era stata chiarita dai carabinieri patavini: il 49enne aveva finito di lavorare e stava tornando in sella ad uno scooter a San Giorgio delle Pertiche ma ad un certo punto il mezzo a due ruote si era scontrato con un’auto e Costica era stato sbalzato sull’asfalto. Sul posto erano giunti i soccorritori del Suem 118 e i militari ed il 49enne era stato stabilizzato e condotto in ospedale, dove però alla fine Mihai, marito a padre di due figli, è deceduto.

Padova Oggi spiega che la salma di Costica Mihai “verrà trasportata in Romania come da volontà dei familiari”.