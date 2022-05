Grave incidente stradale sulla A4, scontro tra auto e furgone: 4 morti e 2 feriti

Quattro operai sono morti a causa di un incidente stradale avvenuto lungo la A4: nel sinistro sono rimaste ferite altre due persone.

Tragedia lungo la A4 Torino-Milano, dove nella mattinata di mercoledì 11 maggio 2022 si è verificato un grave incidente stradale costato la via a quattro persone. Il furgone su cui viaggiavano si è scontrato con un’auto e per loro non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale lungo la A4

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 9:45 all’altezza di Marcallo con Casone in località Casone-Ranteghetta, nel Milanese. Secondo quanto ricostruito, un furgone con a bordo degli operai si sarebbe scontrato con una Toyota Yaris durante un sorpasso. Un impatto che è costato la vita a quattro di loro di età compresa tra i 30 e i 35 anni.

I sanitari del 118, giunti sul posto dopo l’allarme con due elicotteri, cinque ambulanze e l’automedica, non hanno infatti potuto far altro che constatare il loro decesso.

Troppo gravi i traumi riportati durante lo schianto, che hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori. Nel sinistro sono inoltre rimasti feriti anche due uomini di 30 e 49 anni. Il primo è stato trasferito in codice rosso al Niguarda mentre il secondo, conducente del furgone, in codice verde a quello di Magenta.

Incidente stradale lungo la A4: indagini in corso

Presenti sul luogo anche gli addetti della Polstrada Milano Est che hanno chiuso l’autostrada in direzione Milano e hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Attualmente si segnalano cinque chilometri di coda nel tratto fra Novara Est e Arluno.