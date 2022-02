Grave lutto a Domenica In: il messaggio di Mara Venier

Mara Venier ha espresso la sua vicinanza al maestro Stefano Magnanensi a causa del grave lutto che lo ha colpito.

Mara Venier ha annunciato a Domenica In la scomparsa della madre del maestro Stefano Mangnanensi e ha espresso il suo cordoglio e la sua vicinanza al celebre volto del programma tv.

Mara Venier: il lutto di Stefano Magnanensi

Nella puntata di apertura di Domenica In Mara Venier ha espresso la sua vicinanza per il tragico lutto che ha colpito il maestro Stefano Magnanensi nelle scorse ore: la madre del Maestro è infatti scomparsa.

Nella sigla d’apertura del programma tv in molti si sono accorti dell’assenza di Stefano Magnanensi e, esprimendogli la sua vicinanza, la conduttrice ha subito precisato i motivi per cui lui sarebbe stato costretto ad assentarsi dalla puntata del 13 febbraio.

La conduttrice ovviamente non ha perso occasione per inviargli un abbraccio d’affetto direttamente dallo studio. “Non c’è il mio adorato Stefano perché purtroppo è stato colpito da un lutto gravissimo.

Stamattina ha perso la sua adorata mamma”, ha dichiarato la conduttrice, e ancora:

“Stefano, ti abbracciamo, tutta la famiglia di Domenica in… perché noi siamo una famiglia ormai da molti anni. Ti abbracciamo, ti vogliamo bene e ti aspettiamo ovviamente”

Stefano Magnanensi a Domenica In

Ormai da tempo Stefano Magnanensi è una presenza fissa a Domenica In e in tanti tra i telespettatori sono ormai affezionati alla figura del Maestro del programma tv.

Al momento non è dato sapere se Magnanensi tornerà nel celebre programma di Mara Venier a partire dalla prossima domenica, ma in tanti si sono riversati sulle pagine social a lui dedicate esprimendogli il loro affetto in un momento tanto doloroso.