Grave lutto per Billy Costacurta: la madre è morta in un incidente d’auto

La madre di Billy Costacurta è morta in un grave incidente d'auto. Per lei non c'è stato nulla da fare.

La mamma dell’ex calciatore Billy Costacurta è morta in un incidente d’auto a Cavaria con Premezzo, comune in provincia di Varese. La donna avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un muro.

Billy Costacurta: morta la madre

Un grave lutto ha colpito l’ex calciatore Billy Costacurta, che questa mattina ha perso la madre 87enne a causa di un incidente d’auto. Stando alle prime informazioni trapelate in rete, la donna avrebbe perso il controllo del suo mezzo e sarebbe andata a sbattere contro un muro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri ma purtroppo per la donna non c’è stato niente da fare.

Sono ancora da accertare le cause dell’incidente e al momento nessuno dei suoi familiari ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito al tragico incidente, avvenuto a Cavaria con Premezzo, in provincia di Varese.

Costacurta era molto legato a sua madre, specie dopo che suo padre era scomparso giovane, quando lui aveva appena 17 anni. In queste ore moltissimi messaggi da parte di fan, amici e colleghi stanno giungendo via social all’ex campione del Milan per la sua tragica perdita.

Billy Costacurta: la morte del padre

Billy Costacurta è sempre stato estremamente riservato per quanto riguarda la sua vita privata e non ha mai parlato apertamente della scomparsa di suo padre. Il calciatore ha però confessato che la tragedia dovuta a quel lutto sarebbe stata difficilissima da superare, e che lo avrebbero aiutato Fabio Capello e Cesare Maldini. “Per me è stato più che un allenatore. Era il mio mister quando morì mio padre.

Prese in un certo senso il posto di mio padre, io lo ringrazierò sempre. Se sono riuscito a superare certi momenti di difficoltà è merito di Capello. Con tutte le sue rigidità, i suoi commenti, per me Capello è stato un padre. Era un grande motivatore, questa è stata la sua forza”, ha confessato Billy Costacurta.

Billy Costacurta: la vita privata

Billy Costacurta è sposato con Martina Colombari, da cui ha avuto suo figlio Achille. Dopo il lockdown per l’emergenza Coronavirus la stessa Colombari ha confessato che lei e Costacurta avrebbero vissuto un momento di crisi e che, per questo, si sarebbero sottoposti ad un periodo di psicoterapia.