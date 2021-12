Grave lutto per Enrico Michetti: ad 86 anni è morta sua madre Elisa, la prima supporter in assoluto della breve avventura politica del figlio

Un grave lutto ha colpito Enrico Michetti: ad 86 anni è morta sua madre, la signora Elisa, i cui funerali sono previsti per la giornata di domani, giovedì 16 dicembre. L’ex candidato al Campidoglio per il centro destra ed ex capogruppo di opposizione al comune di Roma era legatissimo alla signora Elisa.

Morta la madre di Enrico Michetti, la prima supporter dell’ex candidato

Lo spiegano i media locali nel dare menzione della scomparsa della signora Elisa, che pare non si perdesse un solo intervento del figlio e che aveva seguito la recente campagna elettorale con grande passione.

Dopo una grave malattia è morta la madre del professor Enrico Michetti

La madre del docente ed avvocato esperto di diritto amministrativo che aveva corso per le elezioni di Roma si è spenta dopo una grave malattia che aveva da tempo.

Sempre i media locali spiegano che la signora Elisa aveva iniziato a non stare bene durante la campagna elettorale per la corsa al Campidoglio.

Lutto per Enrico Michetti, è morta la madre, la sola persona con cui si “scioglieva”

Era stata anche ricoverata per alcuni mesi. In tema di “pillole emotive” tutti i media sono concordi nell’affermare che al netto di un carattere riservatissimo e, almeno in contesti pubblici, non molto espansivo, Enrico Michetti era ben felice di manifestare affetto per la genitrice e con lei si svestiva di ogni formalismo.