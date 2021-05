Nicola Carraro ha condiviso con i fan la notizia di una grave lutto che lo ha colpito nelle ultime ore.

Un grave lutto ha colpito nelle ultime ore la famiglia di Nicola Carraro, marito di Mara Venier: la sua ex moglie, Adonella Colonna di Paliano, è scomparsa.

Nicola Carraro: l’ex moglie è morta

L’ex moglie di Nicola Carraro, Adonella Colonna di Paliano, è scomparsa.

Il marito di Mara Venier le ha dedicato un messaggio tramite social mentre Mara Venier ha specificato che l’ex moglie di suo marito sarebbe stata “una donna meravigliosa”. Adonella Colonna di Paliano era una delle ultime discendenti della dinastia di Paliano e insieme a Nicola Carraro aveva avuto 3 figli: Gerò (ex compagno di Simona Ventura), Giada e Ginevra. Al momento non è chiaro cosa abbia condotto la donna alla morte né quali fossero i suoi rapporti con l’ex marito Nicola (che però, a quanto sembra, avrebbe mantenuto con lei buoni rapporti).

“Ciao Ado, riposa in pace”, ha scritto Nicola Carraro sui suoi canali social, dove in tanti gli hanno inviato i loro messaggi d’affetto e le condoglianze per la tragica scomparsa della donna.

Nicola Carraro: il matrimonio e la vita privata

Dal 1963 al 1980 Nicola Carraro è stato sposato con Adonella Colonna di Paliano, madre dei suoi tre figli. La donna ha sempre preferito vivere lontana dai suoi riflettori e non sono noti molti dettagli riguardanti la sua vita privata. In seguito, il 28 giugno 2006, Gerò Carraro ha sposato a Roma Mara Venier, che a sua volta era stata precedentemente sposata con Jerry Calà. La conduttrice è stata legata anche a Renzo Arbore e ad Armand Assante, mentre ha avuto i suoi due figli (Paolo ed Elisabetta) dalle sue relazione con Pier Paolo Capponi e Francesco Ferracini.

Nicola Carraro: l’amore per Mara Venier

Nicola Carraro è più innamorato che mai di Mara Venier e sui social i due non perdono l’occasione per dedicarsi teneri messaggi d’affetto e dediche romantiche. A proposito della nascita del loro rapporto la conduttrice ha dichiarato: “Fummo beccati dai paparazzi mentre camminavamo mano nella mano, e ci baciavamo. Solo che eravamo clandestini: io stavo con un altro… un fidanzato tanto noioso…”. Dopo alcuni alti e bassi Mara Venier e Nicola Carraro hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra e nel 2006 hanno deciso di celebrare il loro matrimonio.