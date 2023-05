Sono ore particolarmente complicate questa per tutti i viaggiatori impegnati in spostamenti da Nord a Sud: gravi i ritardi dei treni in entrambe le direzioni a causa di un guasto tecnico sulla linea.

Un problema a tutta le linea da Nord a Sud

Il “mistero” del Frecciarossa si è chiarito subito dopo: non era solo il convoglio dell’Alta Velocità ad essere fermo per un singolo guasto ma un problema dell’intera rete che di fatto ha “spaccato in due” l’Italia che viaggia sui binari con molti convogli in tilt. Si sono registrati infatti moltissimi ritardi fra i treni in partenza da Roma, soprattutto in direzione Nord. I media fanno sapere che la situazione alla fine è rientrata attorno a mezzogiorno. E fra le persone con “maggior” o più palese inquietudine per quei convogli che non partivano e non viaggiavano più ci sono stati anche i tifosi in partenza che vanno a Milano a vedere Milan-Lazio. Il loro convoglio è rimasto fermo subito dopo l’uscita dalla stazione Tiburtina per 2 ore e mezzo, I guai sono stati in sequenza; prima un treno Italo, quello delle 8.50, si è fermato, poi un altro convoglio è finito senza elettricità tra i problemi che hanno bloccato il treno con bordo circa 1000 tifosi. Il Messaggero spiega che a Termini i ritardi sono arrivati fino a 180 minuti. I commenti per questo stop sulla linea Sud-Nord sono stati esasperati: “La gente è furiosa e si vedono scene di panico”. Dopo quasi tre ore i treni hanno iniziato a ripartire.

Fermo nel perimetro dell’anello ferroviario di Roma da due ore e con le persone a bordo che hanno accusato disagi e in alcuni casi anche malori: gravi disagi con Trenitalia e passeggeri fatti scendere dal treno sull’Alta Velocità. Da quanto si apprende è un mezzo mistero su quello che pare essere stato un guasto elettrico su un convoglio Frecciarossa ed ultras della Lazio a bordo indispettiti.

Passeggeri fatti scendere dal treno sull’Alta Velocità

Da quanto si apprende in questi minuti il dato è che il Treno Frecciarossa diretto a Milano è fermo da circa due ore dopo la partenza dalla stazione Termini. I media spiegano che sono state aperte le porte del convoglio e i passeggeri stanno reclamando. ‘Molti di loro hanno scritto sui social: “Fermo da due ore sui binari”, nell’anello ferroviario di Roma. Si tratta del treno Frecciarossa 9620 partito dalla stazione di Roma Termini alle ore 9, 25 di questa mattina.

Il Frecciarossa deve raggiungere Milano Centrale

Il convoglio è (o era) diretto a Milano Centrale. Ed alcuni passeggeri a bordo del treno lamentano sui social di aver avuto due ore fa una informazione dal personale del Frecciarossa. Ssecondo quella prima (e a detta di molti unica) informazione il treno delle ferrovie dello Stato sarebbe dovuto ripartire entro un’ora. Poi più nulla. Sono state aperte le porte del convoglio e i passeggeri sono fuori a reclamare. E attenzione: fra di loro ci sono anche alcuni ultras della Lazio. Dai media si viene a sapere che c’è chi vuole tornare indietro, e chi invece vuole arrivare a Milano dove ha impegni che lo attendono. E un medico diretto nel capoluogo lombardo ha detto: “La temperatura all’interno del treno è elevata, e anche il clima”. Previsti 100 minuti di ritardo.