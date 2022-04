Gravissimo incidente stradale a Roma: morta una ragazza di 20 anni

Un drammatico incidente stradale si è consumato a Roma, più precisamente sulla Strada Statale Casilina: una giovane di 20 anni ha perso la vita.

Tragedia nella notte di sabato 9 aprile 2022 a Colleferro, più precisamente sulla Strada Statale Casilina, è qui che si è consumato un gravissimo incidente stradale, che ha spezzato la vita di Alisia Mastrodonato, una ragazza di vent’anni. Ecco tutti i dettagli sull’accaduto.

Grave incidente stradale a Roma: bilancio di una ragazza morta e due feriti gravi

Erano da poco trascorse le ore 2:30 della notte di sabato 9 aprile 2022 quando a Colleferro, in provincia di Roma e più precisamente al chilometro 49 della Strada Statale Casilina, si è consumato un drammatico incidente stradale.

Stando a quanto emerso dalla prima ricostruzione operata dagli investigatori in merito alla dinamica del sinistro stradale che ha spezzato la vita di una giovane ragazza di 20 anni, pare che l’auto sulla quale viaggiavano i tre ragazzi abbia sbandato per cause ancora tutte da accertare finendo per schiantarsi violentemente contro una cancellata.

Incidente sulla Casilina: l’intervento dei soccorritori

Sul luogo dell’incidente sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Colleferro, i Carabinieri, gli agenti della Polizia Stradale e i sanitari del 118.

I Vigili del Fuoco hanno dovuto estrarre dalle lamiere della vettura i tre sfortuntati protagonisti di questo drammatico accadimento, tutti e tre sono stati estratti vivi e sono stati trasportati prontamente in ospedale, ma purtroppo per Alisia Mastrodonato non c’è stato nulla da fare, la ragazza è morta poco dopo il suo arrivo nella struttura ospedaliera.

Indagini in corso per stabilire l’esatta dinamica e le cause dell’incidente

I Carabinieri e gli agenti della Polizia Stradale si stanno occupando di condurre le indagini volte a stabilire l’esatta dinamica del sinistro stradale che è costato la vita alla giovane Alisia.

Nello specifico, gli investigatori stanno cercando di capire quali possano essere state le cause determinanti dell’incidente e per questo motivo come da prassi il mezzo è stato sottoposto a sequestro.