Graziano Rossi, incidente stradale per il padre di Valentino: ha investito un pedone

Il padre di Valentino Rossi Graziano è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla panoramica San Bartolo: mentre stava scendendo verso Pesaro ha investito un pedone che è stato trasferito in ospedale in codice giallo.

Incidente stradale per Graziano Rossi

I fatti si sono verificati mercoledì 5 gennaio 2021 intorno alle 14.

Secondo quanto ricostruito Rossi era alla guida della sua auto quando all’improvviso, in prossimià di una curva, ha urtato un passante di 50 anni che stava facendo una camminata sulla banchina. L’impatto, fortunatamente non violento e non frontale, ha gettato a terra l’uomo colpito ad una gamba.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno medicato quest’ultimo per poi trasferirlo in ospedale in codice giallo.

Al termine della visita e del controllo, i medici lo hanno giudicato guaribile in cinque giorni. Graziano è stato nel frattempo identificato dalla pattuglia della Polizia Locale presente sul luogo del sinistro per effettuare i rilievi e sottoposto, come da protocollo, all’esame dell’alcool test risultando in regola.

Incidente stradale per Graziano Rossi: indagii in corso

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire le modalità dell’inicdente. Non è chiaro se il cinquantenne colpito stesse salendo verso monte oppure scendendo in direzione Soria.

Solo gli accertamenti di legge saranno in grado di stabilire eventuali responsabilità involontarie dell’accaduto.