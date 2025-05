Grazie a Open Fiber, Pitigliano dice addio al vecchio rame

Pitigliano (Gr), 21 mag. (askanews) – Pitigliano cambia marcia e dice addio al vecchio rame: da oggi è ufficialmente uno dei primi borghi d’Italia 100% in fibra ottica. Il Comune toscano, in provincia di Grosseto, è stato selezionato da Open Fiber tra i primi cinque comuni italiani coinvolti nel progetto “100% Fibra Vera”, che punta a spegnere le vecchie reti in rame e portare la vera fibra direttamente dentro le case.

La notizia è stata annunciata in Comune alla presenza del sindaco Giovanni Gentili e della responsabile Affari istituzionali territoriali di Open Fiber, Paola Martinez.

“Il passaggio dal rame alla fibra è un passaggio che deve essere considerato naturale. Il mondo, l’Europa, l’Italia sta andando verso un’innovazione tecnologica e quindi verso l’attivazione di servizi che non possono viaggiare su un sistema lento come quello del rame, ma hanno necessità di una capacità di velocità, una simultaneità, una contemporaneità e una sostenibilità che sono garantite soltanto dalla fibra. La fibra può andare fino a 10 Gbps anche se si stanno già studiando delle velocità nettamente superiori”, ha spiegato Martinez.

Una svolta concreta per oltre 3.000 utenze tra famiglie, aziende, scuole e uffici pubblici, che possono già navigare fino a 2.5 Gigabit al secondo grazie alla tecnologia FTTH (Fiber To The Home). Il sindaco di Pitigliano Giovanni Gentili: “Questo è uno dei tanti interventi fatti assieme a Open Fiber, come quello che ha elevato Pitigliano a “borgo del futuro” con tutta una serie di servizi digitali. Chiaramente, è necessario per ottenere questi servizi avere la fibra a portata di mano. Anche questa scelta da parte di Open Fiber del nostro territorio come territorio sperimentale, assieme ad altri 4 Comuni in tutta Italia ci riempie di orgoglio”.

Chi a Pitigliano passerà a una connessione a fibra entro il Primo ottobre 2025 potrà ricevere un buono da 100 euro da usare su Amazon.it, MediaWorld o per fare rifornimento carburante. Tutto semplice e digitale: basta verificare la copertura su openfiber.it, scegliere un operatore e richiedere il bonus online.