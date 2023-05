Home > Video > “Grazie mille” detto nel suo inconfondibile accento irlandese: Bono feste... “Grazie mille” detto nel suo inconfondibile accento irlandese: Bono festeggia il suo compleanno a Napoli

Per Napoli non smette mai di essere festa: dopo la vittoria dello scudetto, anche Bono, il frontman degli U2, arriva in città proprio in occasione del suo compleanno. Si è presentato da “Mimì alla Ferrovia” armato di sciarpa del Napoli, non perdendo l’occasione per festeggiare lo scudetto.