Grecia: almeno 26 i migranti trovati carbonizzati vicino Alessandropoli

Atene, 22 ago. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Altri otto corpi sono stati rinvenuti bruciati a Lefkimmi, in una zona vicino alla foresta di Evros. Si aggiungono ai 18 migranti trovati carbonizzati nella foresta di Dadia, vicino alla città portuale di Alessandropoli, nella regione di Evros, nell'estremo nord-est della Grecia, che sta vivendo una delle peggiori ondate di incendi quest'estate. Il portavoce dei vigili del fuoco greci Giannis Artopioros aveva riferito in un primo momento che il bilancio delle vittime delle fiamme era di 18 persone. I corpi sono stati recuperati nella zona di Avas, ha scritto il quotidiano 'Kathimerini'.

Artopioros ha precisato che i corpi sono stati ritrovati in gruppo e che, non essendoci denunce di persone scomparse, si lavora sull'ipotesi che si tratti di persone entrate illegalmente nel Paese. Secondo un rapporto dell'Osservatorio nazionale di Atene, nel Paese sono bruciati in tre giorni oltre 400mila ettari. Oltre agli incendi ad Alessandropoli, preoccupano i focolai nella prefettura dei Rodopi, ad Aspropyrgos, nell'Attica occidentale, nonché quelli nella regione della Beozia.