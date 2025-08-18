Grecia blocca le richieste di asilo per migranti dal Nord Africa

La Grecia ha preso una decisione drastica: a partire da luglio, ha sospeso ufficialmente la ricezione delle domande di asilo da parte delle persone che arrivano via mare dal Nord Africa. Ma cosa significa tutto ciò? In un momento in cui l’isola di Creta è sotto crescente pressione, con oltre 120 rifugiati e migranti intercettati nelle ultime ore, la situazione si fa sempre più critica.

Questi eventi non fanno che evidenziare la drammatica realtà che affrontano migliaia di migranti in cerca di un futuro migliore in Europa, affrontando viaggi pericolosi e spesso letali.

Intercettazioni e misure governative

Secondo le autorità greche, lunedì sono state fermate due imbarcazioni con a bordo rispettivamente 58 e 68 persone, partite presumibilmente dalla Libia. I passeggeri, dopo essere stati intercettati, sono stati trasferiti in rifugi temporanei dove attualmente si trovano sotto sorveglianza. Ma non è tutto: nel fine settimana, oltre 100 migranti hanno raggiunto Creta, approfittando di condizioni meteorologiche più favorevoli. È davvero questo il modo giusto di affrontare la situazione?

Il governo conservatore greco ha giustificato la sospensione delle domande di asilo come una misura necessaria per arginare il flusso di sbarchi, che avevano raggiunto picchi allarmanti con oltre 2.500 arrivi in una sola settimana a luglio. In un clima di crescente tensione politica, il governo ha chiuso le porte a trattative con le autorità di Bengasi in Libia, che avevano l’obiettivo di trovare soluzioni condivise per contenere la migrazione. Ma quali sono le conseguenze di queste scelte?

Politiche migratorie sempre più restrittive

La sospensione delle domande di asilo segna un ulteriore passo verso una posizione sempre più rigida della Grecia nei confronti di migranti e rifugiati, sotto la guida del Primo Ministro Kyriakos Mitsotakis. Dalla sua ascesa al potere nel 2019, il governo ha eretto recinzioni ai confini settentrionali e ha incrementato le pattuglie marittime. Tuttavia, le autorità locali di Creta si oppongono alla costruzione di un centro di transito permanente sull’isola, mettendo in luce le differenze di visione tra il governo centrale e le amministrazioni locali. Chi ha ragione in questa disputa?

In aggiunta, l’esecutivo sta preparando una legislazione che prevede la detenzione per chi vede respinte le proprie domande di asilo e l’uso di braccialetti elettronici durante un periodo di 30 giorni prima della deportazione. Ma questa è davvero la soluzione che serve?

Tragedie in mare e abusi sistematici

Nei primi giorni di questo mese, almeno 26 persone hanno perso la vita dopo il naufragio di due imbarcazioni al largo dell’isola di Lampedusa, in Italia. Questo dramma ha coinvolto migranti in transito dalla Libia ed è solo l’ultima di una serie di tragedie che colpiscono chi tenta di attraversare il Mediterraneo, una delle rotte migratorie più pericolose al mondo. Fino a che punto può spingersi l’umanità di fronte a simili atrocità?

Le organizzazioni per i diritti umani e le agenzie delle Nazioni Unite hanno documentato abusi sistematici subiti dai migranti in Libia, con casi di torture, stupri ed estorsioni. In un’operazione recente, le autorità libiche hanno scoperto quasi 50 corpi in due fosse comuni nel deserto sud-orientale del paese. Questo è solo un ulteriore segnale della violenza che i migranti affrontano nel tentativo di raggiungere l’Europa. È possibile rimanere indifferenti di fronte a tali sofferenze?

Secondo Filippo Ungaro, portavoce dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati in Italia, dall’inizio dell’anno sono già 675 le persone morte nel tentativo di attraversare il Mediterraneo centrale. La situazione richiede un’attenzione urgente da parte della comunità internazionale, affinché vengano trovate soluzioni umane e sostenibili per affrontare la crisi migratoria. La questione non è solo di politica, ma di umanità.