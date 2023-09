Grecia, brucia ancora il Parco nazionale della foresta di Dadia

Roma, 2 set. (askanews) – Vigili del fuoco continuano a combattere contro i devastanti incendi nel Parco nazionale della foresta di Dadia in Grecia. E se il governo greco ha dato troppo velocemente la colpa al surriscaldamento globale, alcuni esperti sostengono che tra le cause responsabili del disastro vi sia anche una cattiva pianificazione. Quello del Parco nazionale di Dadia, che va avanti da due settimane ormai, è il più grande rogo boschivo europeo. Questo e altri incendi in Grecia hanno danneggiato 150.000 ettari di terreno, secondo il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis.