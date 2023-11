Grecia: CasaPound Italia, '21 membri nostra delegazione fermati e portati in questura'

Roma, 1 nov. (Adnkronos) - "Ventuno persone della delegazione di CasaPound Italia, che si era recata ad Atene" per partecipare alla commemorazione dell'uccisione di due militanti di 'Alba dorata', "sono state fermate dalle forze dell’ordine locali e caricate in au...

Roma, 1 nov. (Adnkronos) – "Ventuno persone della delegazione di CasaPound Italia, che si era recata ad Atene" per partecipare alla commemorazione dell'uccisione di due militanti di 'Alba dorata', "sono state fermate dalle forze dell’ordine locali e caricate in autoblindi senza ricevere alcuna spiegazione. I militanti sono stati condotti in questura in attesa di ricevere le spiegazioni". A darne notizia, attraverso Telegram, è CasaPound Italia.

"È inaccettabile che oltre 20 persone vengano arbitrariamente fermate e arrestate appena scese da un aereo solo per voler partecipare alla commemorazione di due ragazzi assassinati a sangue freddo – ha dichiarato Gianluca Iannone, presidente di CasaPound Italia, capo della delegazione giunta ad Atene e tra i fermati dalle forze dell’ordine – L’intervento della polizia è stato arbitrario e privo di alcun senso, con uno schieramento spropositato di agenti e di certo questa repressione ingiustificata non ci impedirà di commemorare due ragazzi barbaramente uccisi a sangue freddo”.