Grecia in fiamme, auto e case distrutte nella periferia di Atene

Milano, 24 ago. (askanews) – Gli incendi in Grecia hanno distrutto auto, case e terreni ad Archarnes, alla periferia di Atene. I vigili del fuoco greci stanno lavorando per i roghi incontrollati per il sesto giorno. Due giorni fa i vigili del fuoco hanno trovato i corpi carbonizzati di 18 migranti nella foresta di Dadia, nel nord-est della Grecia, vicino al confine con la Turchia.