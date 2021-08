Atene, 6 ago. (askanews) – Continua la difficile lotta dei Vigili del Fuoco che da giorni stanno cercando di domare le fiamme nei pressi di Atene. La zona è devastata è c’è stata una prima vittima. Evacuati gli abitanti in varie dell’area interessata dai roghi. Dal meteo non c’è aiuto, non sono previste piogge e le temperature hanno sfiorato i 45 gradi.