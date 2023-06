Migranti nel Mediterraneo: la Grecia rischia il record dell’orrore. Un peschereccio partito dalla città libica di Tobruk con a bordo centinaia di migranti (forse più di settecento) si è capovolto mercoledì 14 giugno nelle acque dell’Egeo, in Grecia, a quarantasette miglia nautiche da Pylos, nel sud del Peloponneso. Era diretto in Italia.

Lutto nazionale in Grecia

Non hanno tardato ad arrivare le denunce da parte delle Ong, che accusano Atene di «non aver avviato l’operazione di salvataggio»: sono stati recuperati settantotto cadaveri e solo un centinaio di persone è stato tratto in salvo. Mentre proseguono le ricerche dei sopravvissuti, i media ellenici diffondono la testimonianza di un medico dell’ospedale di Kalamata, al quale un sopravvissuto ha parlato della presenza di oltre cento bambini nelle stive del peschereccio, notizia finora non confermata. Il primo ministro ad interim della Grecia Ioannis Sarmas ha proclamato tre giorni di lutto nazionale per le vittime del naufragio: iniziato alle 21 di mercoledì 14, terminerà a mezzanotte di venerdì 16.

Ci sono dei colpevoli?

Lo scaricabarile riguardo le colpe è un cliché che oramai non stupisce neanche più. Se infatti il comandante e portavoce della guardia costiera greca Nikolaos Alexiou, ammettendo una possibile ecatombe, ha dichiarato che i migranti hanno «rifiutato qualsiasi assistenza e dichiarato di voler proseguire il viaggio verso l’Italia», l’Alarm Phone smentisce in un comunicato questa versione, sostenendo che la Guardia costiera ellenica e le autorità sia greche che europee «erano state allertate alle 16:53, […] ben consapevoli di questa imbarcazione sovraffollata e inadeguata».