Esplode la rabbia per la morte di oltre 40 passeggeri a causa dell'incidente ferroviario in Grecia. Sono iniziate le proteste.

Grecia, scoppiano le proteste contro il disastro ferroviario

In Grecia è esplosa una forte rabbia per l’incidente ferroviario tra un treno merci e un convoglio passeggeri, avvenuto vicino alla città di Larissa, che ha provocato la morte di 46 passeggeri, con un bilancio tristemente in evoluzione. La maggior parte delle vittime erano studenti che tornavano a Salonicco dopo il carnevale ortodosso, come riportato dalla BBC. Sono scoppiate accese proteste e i manifestanti si sono scontrati con la polizia davanti alla sede della Hellenic Train ad Atene, compagnia responsabile della manutenzione delle ferrovie greco. Le proteste sono in corso anche a Salonicco e nella città di Larissa. Fuori da un ospedale dove sono stati portati i feriti è stato appeso uno striscione per denunciare che eventuali carenze del sistema ferroviario saranno coperte dall’indagine in corso.

Le operazioni di soccorso continuano

Il lavoro dei soccorritori prosegue senza sosta. Dal vagone ristorante, schiacciato nello scontro, sono stati recuperati sette corpi carbonizzati, come ha riferito Vassilis Vathrakogiannis, addetto stampa dei Vigili del fuoco. In mattinata Giannis Artopioos, rappresentante dei vigili del fuoco, ha dichiarato che l’operazione per estrarre persone dal vagone ristorante del treno si stavano svolgendo in condizioni particolarmente difficili.