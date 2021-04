Grecia, terremoto di magnitudo 5.0 nelle isole del Dodecaneso

Attimi di tensione in Grecia dove è stato segnalato un terremoto di 5.0 nelle isole del Dodecaneso alle ore 23.28 ore locali.

Paura nelle isole del docaneso in Grecia dove in serata è stata avvertita una scossa di terremoto, di magnitudo 5.0 alle ore 23.28 ore locali. Il sisma è stato localizzato dalla sala sismica dell’ingv di Roma. L’epicentro ha una profondità di 14 km Non sarebbe ancora noto se ci sono stati danni a cose e/o persone.