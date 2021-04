Grecia, terremoto di magnitudo 5.0 nelle isole del Dodecaneso

Attimi di tensione in Grecia dove è stato segnalato un terremoto di 5.0 nelle isole del Dodecaneso alle ore 23.28 ore locali.

Paura nelle isole del docaneso in Grecia dove in serata è stata avvertita una scossa di terremoto, di magnitudo 5.0 alle ore 23.28 ore locali. Il sisma è stato localizzato dalla sala sismica dell’ingv di Roma. L’epicentro ha una profondità di 14 km.

Non sarebbe ancora noto se ci sono stati danni a cose e/o persone.

Grecia, terremoto nelle isole del Dodecaneso

Paura in Grecia dove nella serata di martedì 13 aprile 2021 alle ore 23.28 ore locali (22.28 ora italiana), la terra ha tremato nei pressi delle isole del Dodecaneso a seguito di un terremoto di magnitudo 5.0.

L’epicentro, stando a quanto rilevato dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia della scala sismica di Roma, è localizzato alle seguenti coordinate: 36.36 di latitudine e 27.16 di longitudine con l’epicentro di profondità 14 km. Data la localizzazione del sisma potrebbe inoltre non essere escluso che possa essere stato avvertito nel sud – ovest della Turchia. Non sarebbe noto almeno per il momento se vi sarebbero danni a persone o cose.

Già lo scorso 23 marzo, la Grecia ha tremato nei pressi della cittadina di Konitsa a seguito di una sisma di magnitudo 4.6 alle ore 0.08 ora locale (1.08 ora italiana). L’epicentro in quell’occasione era situato a 10 km di profondità. Sempre in Grecia infine lo scorso 12 marzo 2021 è stato registrato un sisma di magnitudo 5.6 della scala Richter situato nei pressi della cittadina Verdikousa a circa una trentina di chilometri dalla città di Larissa.