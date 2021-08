Grecia, turisti in fuga dalle fiamme sull’isola di Evia

Atene, 9 ago. (askanews) – In Grecia continua la lotta contro il fuoco sull’isola di Evia, assediata dagli incendi. Turisti in fuga via mare dall’isola con un i traghetti. Il vento e la visibilità limitata a causa del fumo complicano i lavori e la situazione ad Evia resta critica. Gli aerei e gli elicotteri rimasti a terra con le tenebre hanno ripreso a volare appena possibile e i 500 vigili del fuoco hanno continuato le operazioni di contenimento e spegnimento nella parte nord dell’isola, in particolare per fermare le fiamme prima della piccola città di Istiaia.

La situazione è drammatica, con scenari desolanti: oltre 35mila ettari e centinaia di case sono stati distrutti dalle fiamme.