Grecia,Tajani incontra Schlein: solidarietà governo per attentato

Atene, 2 dic. (askanews) – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato oggi presso la sede diplomatica italiana nella capitale greca la consigliera dell’ambasciata italiana ad Atene, Susanna Schlein, , alla quale ha confermato “la solidarietà personale e del governo” per l’attentato di questa notte. Si è trattato “probabilmente di un segnale anarchico”, ha spiegato, aggiungendo: “Purtroppo il nostro lavoro è soggetto a imprevisti anche negativi. Grazie per quello che fate ogni giorno, per rappresentare nel modo migliore il nostro Paese”.

“La sua presenza in ambasciata mi ha rassicurato. L’ho trovata serena, siamo vicini a lei e alla famiglia”, ha detto Tajani. “Ho ringraziato anche tutti i nostri diplomatici: in un momento difficile hanno dimostrato grande serietà, grande determinazione e questo mi fa credere nella grandi capacità dei nostri dipendenti della Farnesina”, ha aggiunto.