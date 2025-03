Green Design, Amatista: ruolo chiave isolamento sostenibile

Roma, 19 mar. – Ettore Amatista, Technical Specification Manager di Knauf Insulation, ha sottolineato il ruolo chiave dell’isolamento sostenibile e delle nuove tecnologie brevettate nel ridurre l’impatto ambientale, intervenendo nel contesto dell’evento “Green Design: tra efficienza ed estetica” di GBC Italia.

“È un piacere per noi essere qui insieme a Green Building Council d’Italia. È stato un onore ricevere l’invito dal Chapter Piemonte. Il piacere è dato dal fatto che i temi della sostenibilità ambientale per Knauf Insulation sono all’ordine del giorno – ha sottolineato -. Ogni giorno trattiamo sia nelle fasi di produzione sia nell’assistenza che abbiamo sul territorio le tematiche legate alla sostenibilità. Il mercato richiede sempre di più l’uso di isolanti in lana minerale sia di vetro che di roccia proprio grazie alla facilità con cui si riesce a legare questa tecnologia con i temi della sostenibilità oltre che alle uniche prestazioni che hanno questi tipi di materiali come l’incombustibilità, oggi sempre più importante. Proprio a questo evento abbiamo parlato di queste tematiche grazie anche alla tecnologia di nostra brevettazione Ecos che compie 15 anni. Speriamo che sia con questa tecnologia che con tante altre riusciremo a migliorare i prodotti per l’isolamento”.