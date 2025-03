Green design, Capaccioli: coniugare efficienza ed estetica

Roma, 19 mar. – Fabrizio Capaccioli, Presidente di GBC Italia, ha evidenziato il ruolo chiave dell’estetica nella sostenibilità urbana, intervenendo all’evento “Green Design: tra efficienza ed estetica”, svoltosi oggi a Torino.

“Coniugare efficienza ed estetica, questo è stato il cuore dell’evento che il Chapter Piemonte ha organizzato quest’oggi insieme all’Associazione Green Building Council Italia. Abbiamo voluto dare una enfasi al fatto che si può e si deve guardare anche all’estetica e non solo alla performance dell’edificio, bisogna guardare alle città nel loro complesso e la loro capacità di evolvere, tenendo conto che al 2050 il 70% della popolazione mondiale vivrà all’interno delle città – ha detto Capaccioli -. Saper ricucire i territori, le periferie, saper immaginare un’evoluzione della città che tenga conto delle esigenze anche dell’essere umano, anche della bellezza e non solo della parte performante, per quanto importante, dell’edificio, per noi è diventato centrale la qualità della vita dell’essere umano, la gestione delle risorse, la gestione delle risorse idriche, la qualità dell’aria, argomenti che oggi sono stati affrontati in maniera davvero profonda e con assoluta competenza e un discernimento rispetto al tema stesso che ha potuto dare alla platea dei collegati, 2500 persone, oltre alle persone presenti in platea davvero tante, un contributo fattivo, concreto di quello che Gbc Italia ogni giorno fa nella sua azione associativa nei confronti del mercato, del nostro saper fare made in Italy e dei soci di Gbc Italia che mettono un proprio contributo fattivo come è successo quest’oggi nel portare avanti l’iniziativa dell’associazione”.