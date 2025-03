Green Design, Morandini: soluzioni più flessibili e sostenibili

Roma, 19 mar. – Chiara Morandini, Project LEAD presso Carlo Ratti Associati, ha raccontato durante il seminario “Green Design: tra efficienza ed estetica” di GBC Italia il loro approccio innovativo alla progettazione degli ambienti di lavoro, evidenziando la necessità di superare i modelli tradizionali in favore di soluzioni più flessibili e sostenibili.

“Ci è stato chiesto di fare un intervento per raccontare il nostro approccio verso la sostenibilità e il design – ha spiegato -. Ci piace partire dal concetto che è sostenibile oggi tutto quello che rende la nostra vita più piacevole, più confortevole senza gravare sulle generazioni future. Quindi nel momento in cui dobbiamo ripensare un ambiente di lavoro partiamo cercando di scardinare la concezione del vecchio ufficio tradizionale con le postazioni di lavoro fisse e cerchiamo di immaginare uno spazio multiedrico in cui la molteplicità delle funzioni e delle cose che possono accadere al suo interno rende l’ambiente ricco e piacevole di per sé”.