Green Design, Rinero: presentato "Perfect Evolution"

Roma, 20 mar. – “Oggi, in questo importante evento, abbiamo presentato uno dei nostri prodotti di punta: il Perfect Evolution. Realizzato con materiali di pregio, utilizza alluminio riciclato in gran parte conforme alla normativa 14.021. Abbiamo illustrato una case history in cui una copertura obsoleta in fibrocemento curvo è stata sostituita con una lastra unica a tetto piano, garantendo zero fori di fissaggio e un’assenza totale di manutenzione futura”.

Lo ha dichiarato Marco Rinero, Responsabile Commerciale di Unimetal, divulgando l’esperienza della sua azienda all’evento “Green Design: tra efficienza ed estetica” di GBC Italia.