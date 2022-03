Green e sicurezza, a Roma l’ultima tappa di LINK4Schools

Roma, 14 mar. (askanews) – Educare alla mobilità sostenibile, in sicurezza, i giovani. Si è svolto a Roma, presso il Liceo Stendhal, l’evento formativo di LINK4Schools, l’iniziativa itinerante di LINK rivolta agli studenti delle scuole secondarie di Roma per sensibilizzare i più giovani sulla mobilità green e sulla sicurezza stradale.

LINK4Schools, lanciato da Superpedestrian – la tech company nata dal MIT di Boston che ha progettato LINK il monopattino elettrico in sharing più avanzato del settore – e promosso da Edustrada, progetto nazionale del Ministero dell’Istruzione per l’Educazione stradale, prevede l’erogazione di moduli e sessioni online e in presenza.

“E’ un progetto – ha detto Matteo Ribaldi, Public Affairs and Business Development Manager di LINK Italia – che abbiamo iniziato a novembre scorso e sta coinvolgendo tante scuole di Roma e del Lazio. Oggi siamo arrivati a una sessione formative conclusiva del progetto. Ma non ci fermiamo qui. Faremo realizzare agli studenti un video sulla sicurezza dei nostri mezzi e porteremo le tre migliori classe a una sessione teorica e pratica a Vallelunga il 27 aprile, e mostreremo anche la nostra nuova tecnologia che speriamo di portare presto anche in Italia”.

La sessione formativa ha previsto tre moduli: mobilità sostenibile, micromobilità e sicurezza stradale tenuti rispettivamente da Legambiente, LINK e Polizia di Stato. Poi la prova pratica.

“Come Municipio 15 – ha aggiunto Tatiana Marchisio, assessora alla Scuola Municipio Roma XVsposiamo iniziative di questo genere. Abbiamo accolto fin da subito con grande interesse questa iniziativa che pone attenzione alla guida sicura per i nostri giovani e alla sostenibilità. Il nostro è il Municipio più verde di tutta Roma e poniamo attenzione al tema del green e della sostenibilità”.