Ci sono 2,5 milioni di lavoratori sprovvisti di Green pass. La stima di Palazzo Chigi alla vigilia dell'entrata in vigore dell'obbligo di certificato.

Green pass, 2,5 milioni di lavoratori ne sono sprovvisti: la stima

La stima a cui Palazzo Chigi ha fatto riferimento alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo di certificato verde per i lavoratori, prevista venerdì 15 ottobre, ha svelato che sono stati rilasciati circa 12,4 milioni di Green pass su 14,6 milioni di dipendneti del settore privato. Si tratta dell’85%, con 2,2 milioni che ne sono sprovvisti. Si tratta di una stima che non distingue il modo in cui i lavoratori hanno ottenuto il certificato.

Per quanto riguarda statali e dipendenti di enti e amministrazioni locali, la valutazione viene fatta dal Dipartimento della Funzione pubblica in termini di vaccinati e non vaccinati. Si parla di 250 mila persone non vaccinate, ovvero il 7,8% del totale. Il conteggio prende in esame separatamente i dipendenti pubblici obbligati alla vaccinazione, come quelli del servizio sanitario nazionale, le forze dell’ordine, il personale di scuola e università e quelli che non hanno l’obbligo.

Nel primo caso i non vaccinati sono 100mila, ovvero il 5%. Se si aggiungono alle persone senza Green pass nel privato si ottiene il numero di 2,5 milioni di persone non in regola.

Green pass, 2,5 milioni di lavoratori ne sono sprovvisti: variabilità regionale

I dati relativi al pubblico impiego presentano una grande variabilità regionale. Il dicastero di Palazzo Vidoni ritiene che i dati più elevati dei dipendneti da vaccinare riguardano la Lombardia, la Sicilia e il Lazio.

La presidenza del Consiglio, basandosi sui dati Istat, ha realizzato una stima della diffusione del certificato verde anche in altre categorie. Per quanto riguarda i disoccupati sono stati rilasciati 1,9 milioni di pass su 2,3 milioni di persone. Per la popolazione inattiva ci sono 11,4 milioni su 13,5. La percentuale è intorno all’85%. Di conseguenza, quelli senza Green pass sono il 15%. Per quanto riguarda i pensionati ci sono state 12 milioni di certificazioni su 13 milioni di persone e tra i 12 e i 19 anni si contano 2,3 milioni di pass su 4,6 milioni.

Green pass, 2,5 milioni di lavoratori ne sono sprovvisti: il quadro

Per completare il quadro della popolazione, mancherebbero alcuni milioni di lavoratori autonomi. Di conseguenza, i dati della Funzione Pubblica, dopo aver passato in rassegna le stime, valutano il numero dei Green pass complessivamente rilasciati meno di 46 milioni su circa 54 milioni di lavoratori. La quota anche in questo caso è dell’85%.