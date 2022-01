Green pass ai guariti, dal 6 gennaio il rilascio sarà automatico: le novità

Da giovedì 6 gennaio il Green pass ai guariti dal Covid sarà sbloccato automaticamente, senza che il medico di base carichi il certificato di guarigione.

Il ministero della Salute ha modificato le procedure per sbloccare il Green pass a chi guarisce dal Covid-19.

Green pass automaticamente sbloccato ai guariti: servirà solo un tampone negativo

Dalle ore 23 di mercoledì 5 gennaio 2022, il Green pass per i guariti sarà infatti automaticamente riattivato dopo l’esito negativo di un tampone molecolare oppure antigenico.

Il nuovo sistema sarà operitivo da giovedì 6 gennaio.

Attualmente, infatti, il blocco della certificazione avviene automaticamente con la rilevazione della positività, mentre la riattivazione avviene quando il medico di base carica nell’apposita piattaforma il certificato di guarigione.

Green pass automaticamente sbloccato ai guariti: quanto dura la quarantena per chi è contagiato?

Per quanto riguarda la quarantena, chi ha contratto il Covid ma è sempre stato asintomatico, o lo è da almeno 3 giorni, e ha ricevuto la terza dose di vaccino o la seconda da meno 120 giorni, deve rimanere isolato per 7 giorni ed effettuare poi un tampone molecolare o antigenico.

I sintomatici devono invece rimanere in isolamento per 10 giorni ed effettuare poi un tampone molecolare o antigenico.

Green pass automaticamente sbloccato ai guariti: quanto devono stare in isolamento i contatti stretti?

Chi ha avuto un contatto stretto con un positivo, ma ha ricevuto la seconda o la terza dose di vaccino da meno di 120 giorni, non deve rimanere in quarantena, ma per 10 giorni deve indossare la mascherina Ffp2.

Chi è vaccinato da più di 120 giorni, deve rimanere in isolamento per 5 giorni ed effettuare poi un tampone molecolare o antigenico.

Chi non è vaccinato, deve rimanere in quarantena per 10 giorni ed effettuare poi un tampone molecolare o antigenico.

Leggi anche: Cdm approva all’unanimità il nuovo Decreto Covid: obbligo vaccinale esteso agli over 50

Leggi anche: Alemanno positivo al Covid: “Il mio Super Green Pass risulta ancora valido, falla nel sistema”