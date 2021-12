Green pass, Azzolina: "Obbligo mezzi pubblici? Ingiusto che ricada su adolescenti"

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – "Non sono i bambini e gli adolescenti a dover pagare le conseguenze del fatto che alcuni adulti non si vogliano vaccinare. Sia per quanto riguarda la vaccinazione, che per quanto riguarda l'obbligo di esibizione del green pass sui mezzi pubblici".

Così Lucia Azzolina, ex ministro dell'Istruzione su una norma che da lunedì prossimo comporterà alle famiglie di almeno un milione di studenti di medie e liceo non vaccinati un carico di spesa di 8 euro a tampone, valido 48 ore, cioè quasi 100 euro al mese. Fatto immaginabile nel precedente dicastero? "Non faccio fatica a credere – risponde all'Adnkronos – che se io e la De Micheli avessimo stabilito una simile regola gli attacchi sarebbero stati immediati.

Ci vuole un surplus di coscienza collettiva".

Dal 6 dicembre per salire su tutti i mezzi pubblici di trasporto locale sarà necessario esibire il green pass base, ottenibile tramite vaccinazione, guarigione o tampone negativo.

(di Roberta Lanzara)