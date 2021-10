Green pass, Bassetti: “Quello col tampone non è sicuro, il vaccino è l’unica soluzione”

Matteo Bassetti torna a parlare di Green Pass, tamponi e No Vax. Vediamo le opinioni del noto Professore.

È tornato a parlare il noto Prof. Matteo Bassetti, che in un’intervista rilasciata a “Fanpage” ha trattato numerose tematiche. Tra queste: Green Pass, vaccini e tamponi, mostrandosi molto ottimista.

La parola a Matteo Bassetti: l’ottimismo del Professore

Sembra non essere preoccupato dell’aumento di nuovi casi nel Regno Unito a causa di un’altra probabile variante del Covid-19.

Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, è molto ottimista in quanto non c’è stato un aumento dei casi in Italia nonostante l’aumento del numero di tamponi. Anche le ospedalizzazioni sono molto ridotte. Facendo un confronto con lo scorso anno secondo il Professore: “siamo messi molto meglio“.

La parola a Matteo Bassetti: elogio ai vaccinati

Il Prof. Bassetti si è espresso anche sull’importanza del vaccino, dicendo che bisognerebbe dare più rilevanza alla popolazione che si è andata a vaccinare piuttosto che ai No Vax, in quanto sono una percentuale quasi irrisoria di italiani.

Secondo il Professore, inoltre, solo grazie al vaccino abbiamo ottenuto la fine delle restrizioni e il calo dei contagi, sottolineando che i vari Lockdown non sono mai stati la soluzione.

La parola a Matteo Bassetti: Green Pass e tamponi

Per quanto riguarda il Green Pass invece, non è d’accordo sul darlo per 48 ore a chi si sottopone a tampone rapido, in quanto: “Se oggi fai un tampone e vai a lavorare dopo due giorni, nel frattempo potresti essere diventato positivo al Covid perché stavi già incubando l’infezione“.

Bisognerebbe dunque incentivare ancora di più la vaccinazione.