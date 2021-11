Green Pass: Bernini, 'dissenso non può essere prevaricazione'

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – "Il diritto al dissenso non può essere prevaricazione. Nessuno priva le persone di manifestare, ma è giusto che questo diritto, dopo settimane di disagi arrecati a tutti, venga esercitato altrove rispetto ai centri storici o alle vie del centro.

Il provvedimento del Viminale non nasce a caso, ma dopo che per decine di giorni abbiamo visto sfilare persone senza mascherina, creare cluster covid esponendo tutti a grandi rischi come accaduto a Trieste e impedire alle altre persone di vivere e lavorare. Una misura di precauzione, quindi, condivisibile e necessaria”. Lo ha detto Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, a Stasera Italia.