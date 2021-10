Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "Il Pd non sosterrà alcuna richiesta di allungare i tempi della validità dei tamponi. Spero esca ancora una volta l'unità dei presidenti di regione. Un leader politico non decide quanto dura il tampone. Il tampone così come il vaccino è di competenza della scienza".

Così Francesco Boccia del Pd a Radio Immagina.