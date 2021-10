Roma, 23 ott. (Adnkronos) – "Secondo me l'alternativa non c'è. Il consenso per il green pass potrebbe magari vacillare quando ci si renderà conto che i contagi risaliranno esattamente come prima e non si potrà più dire 'ci vuole più green pass' perchè più di così…

Ma non posso certo tifare contagio". Così Claudio Borghi della Lega rispondendo a un follower che gli chiedeva: "Ammesso e non concesso che la protesta sia fallita (magari non lo è ancora ma vi si avvicina) l'alternativa qual'è?".