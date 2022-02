Green Pass e Bancomat, anche per prelievi e saldo? L'Associazione bancaria italiana fa chiarezza, mentre le polemiche infiammano i cittadini italiani.

Green Pass e Bancomat, serve anche per prelevare o richiedere il saldo? L’Associazione bancaria italiana (Abi) ha deciso di fare chiarezza, dato che da oggi, 1 febbraio 2022, ci saranno obblighi anche per entrare in banca.

Green Pass e Bancomat, serve anche per prelevare?

In una nota l’ Associazione bancaria italiana specifica che gli sportelli automatici, presenti su tutto il territorio nazionale, nelle strade e piazze delle città così come nei centri più piccoli, ci debba essere sempre accessibilità senza limiti o vincoli.

La risposta alla domanda è quindi “no”: non serve infatti possedere il famigerato Green Pass per recarsi al Bancomat e prelevare o richiedere il saldo, purché lo sportello si trovi all’esterno della banca.

Green Pass e Bancomat, regole solo in banca

Secondo il nuovo Dpcm è dunque obbligatorio avere il Green Pass per poter entrare in banca, che verrà controllato alla clientela in ingresso, anche a campione. In questo caso quindi sarà necessario possedere il pass anche se si deve prelevare denaro o consultare il proprio saldo tramite sportello Bancomat, essendo interno all’esercizio.

Le misure relative a distanziamento, sanificazione e gel disinfettante per le mani rimangono in vigore, oltre al nuovo obbligo di mascherina Ffp2 per tutto il personale bancario.

In banca con il Green Pass, disposizioni per zone

Nelle Regioni che si trovano in zona arancione o rossa, inoltre, sarà necessario prenotarsi per poter entrare negli istituti di credito. Nelle zone gialle e bianche il limite massimo di clienti ammessi varia in base a quanto previsto dalla normativa anti Covid.