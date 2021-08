L'esecutivo starebbe penando di estendere l'obbligo di green pass anche ai trasporti locali e ai luoghi di lavoro privati.

Il governo si sarebbe dato un mese di tempo per decidere sull’obbligo vaccinale, non prima di aver esteso l’utilizzo del green pass: l’ipotesi è infatti che la certificazione verde venga resa obbligatoria per i lavoratori a contatto con il pubblico, i mezzi di trasporto pubblico locale e i luoghi di lavoro privati.