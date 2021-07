Da oggi sarà valido il green pass europeo, la certificazione che permetterà di viaggiare liberamente nei paesi dell'UE: come funziona?

Da oggi, giovedì 1 luglio, sarà attivo il green pass europeo che renderà più semplici gli spostamenti all’interno dei paesi dell’Unione: come funziona e come si richiede in Italia?

Green pass europeo al via: come funziona

La certificazione verde è un attestato che prova che un cittadino sia stato vaccinato contro il Covid, sia guarito dall’infezione o abbia effettuato un tampone negativo nelle ore precedenti.

Essa viene rilasciata dalle autorità nazionali tanto in forma cartacea quanto digitale e contiene un codice QR con le informazioni essenziali e una firma digitale che ne garantisce l’autenticità.

Il certificato Covid sarà accettato in tutti gli Stati membri dell’Unione farà sì che le restrizioni attualmente in vigore nei singoli paesi possano essere revocate in modo coordinato. In caso di viaggio, il titolare del pass dovrebbe infatti essere esonerato dalle limitazioni alla libera circolazione a meno che esse non siano necessarie e proporzionate per tutelare la salute pubblica.

Green pass europeo al via: come richiederlo

Il green pass per chi è già vaccinato sarà disponibile direttamente sul fascicolo sanitario elettronico dell’utente (quindici giorni dopo la prima dose o il giorno dopo la seconda) e potrà essere scaricato attraverso l’App Io e l’app Immuni oltre che attraverso il sito internet di Sogei. Il QR code potrà anche essere richiesto via e-mail, stampato ed esibito anche in cartaceo.

Per quanto riguarda invece i certificati di avvenuta guarigione e di fine del periodo di isolamento, essi vengono rilasciati dalle Asl competenti, dagli ospedali in cui si è eventualmente stati ricoverati o dai medici di famiglia.

Anche in questo caso compariranno direttamente sulle suddette applicazioni.