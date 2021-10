Green pass falsi in vendita su Telegram: oscurati e sequestrati due canali, “Green Bypass 2.0” e “Vendita Green Pass autentico” con circa 5300 utenti

Ancora Green pass falsi e ancora in vendita sul canale-social privilegiato per queste operazioni, Telegram: due canali sono stati oscurati e sequestrati e la Procura Distrettuale di Catania ha disposto il sequestro preventivo dopo le segnalazioni di Digos e Polposta.

Ii provvedimento della magistratura ha già avuto il suggello procedurale del Giudice per le indagini preliminari, che lo ha validato.

Green pass falsi in vendita su Telegram: ecco i canali oscurati

Le indagini in questione per truffa aggravata hanno riguardato i canali Telegram “Green Bypass 2.0” e “Vendita Green Pass autentico”. A quei due canali risultavano iscritti rispettivamente 5.200 e oltre 120 utenti, utenti social che pubblicizzavano la vendita di Green pass falsi dietro il pagamento di un corrispettivo in criptovaluta di 250 euro.

Due persone identificate per i Green pass falsi in vendita su Telegram

Gli agenti della Polizia Postale hanno anche identificato due persone che a quei gruppi avrebbero partecipato attivamente, persone nei cui confronti sono scattate perquisizioni domiciliari mirate.

Sequestri e verifiche della Polizia sui Green pass falsi in vendita su Telegram

Gli inquirenti hanno prelevato smartphone e supporti. Tutto questo mentre la magistratura operante ha emesso decreto di sequestro preventivo trasmesso alla polizia con mansioni di Pg per l’esecuzione alla società Telegram che ha “prontamente provveduto ad oscurare i canali”.