Green pass: Faq governo, badanti sprovviste devono lasciare casa**

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – "Se la badante non possiede il green pass non potrà accedere al luogo di lavoro" e se convivente "dovrà abbandonare l'alloggio" poiché prevale il "diritto della persona assistita di poter fruire senza soluzione di continuità della assistenza ricorrendo ad altro idoneo lavoratore".

Lo prevedono tre nuove Faq pubblicate oggi sul sito di Palazzo Chigi. Il governo, rispondendo a domande frequenti sull'ultimo Dpcm, chiarisce che non siano dovuti vitto e alloggio, oltre allo stipendio, a badanti sprovviste di passaporto vaccinale. Se infine la badante è convivente e positiva al Covid, "non potrà allontanarsi dalla casa nella quale vive" per la quarantena.