Green pass Francia obbligatorio da oggi, nuove regole

(Adnkronos) – Green pass obbligatorio in Francia da oggi. Entrano in vigore le nuove regole legate all'introduzione del certificato verde: sarà necessario esibire la certificazione di vaccino effettuato o un tampone negativo al Covid-19 per poter accedere a diverse strutture al chiuso, tra cui ristoranti o treni intercity.

Va avanti, quindi, il piano messo a punto dal presidente francese Emmanuel Macron per incentivare le vaccinazioni nonostante le proteste di piazza che si sono susseguite per quattro fine settimana consecutivi.

"Il pass e la campagna vaccinale dovrebbero aiutarci a evitare nuovi coprifuoco e lockdown", ha detto il ministro della Sanità Olivier Véran al quotidiano francese Le Parisien. Le disposizioni resteranno in vigore almeno fino a novembre, ha detto il ministro, dicendosi ''disposto ad ascoltare chi ha paura, a rassicurare.

Ma c'è un momento in cui bisogna dire basta''. Il governo francese prevede un periodo di tolleranza di una settimana per consentire a consumatori e imprese ad abituarsi alle nuove regole. Sabato c'erano 1.510 persone ricoverate in terapia intensiva negli ospedali francesi con il Covid-19, solo una settimana fa i ricoveri erano 1.099.