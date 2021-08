Green pass Francia, proteste oggi in diverse città

(Adnkronos) – Sono più di 200 le manifestazioni previste per oggi in Francia, dove per il quinto fine settimana consecutivo, in pieno agosto, continuano le proteste contro il Green Pass obbligatorio. Sabato scorso, secondo il ministero degli Interni, sono scese in piazza 237.000 persone, 17mila delle quali nella sola capitale.

Oggi a Parigi, stando a Bfmtv, sono in programma tre cortei ai quali le autorità prevedono partecipino 15-20.000 manifestanti, mentre sarebbero almeno 1.600 gli agenti mobilitati per la sicurezza. Il 31 luglio i manifestanti in tutta la Francia erano stati circa 204.000.