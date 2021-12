I bambini sotto i 12 anni non devono possedere il green pass per entrare in locali e attività dove è obbligatorio: lo ha chiarito il governo.

Il Ministero ha ribadito in una nota che, nonostante l’apertura della campagna vaccinale ai bambini, chi ha meno di 12 anni è esentato dal possesso del green pass per accedere alle attività e ai servizi per cui in Italia è obbligatorio avere la certificazione.

Green pass: esentati bambini fino a 12 anni

Il chiarimento arriva a tre giorni dall’avvio delle somministrazioni del vaccino anti Covid agli appartenenti alla fascia 5-11 anni. Anche se, una volta vaccinati, anche i più piccoli otterranno il super green pass al pari degli adulti, il certificato non sarà loro richiesto in nessuna delle attività per cui il governo ha previsto l’obbligo. L’unico caso in cui è necessario anche per loro è per il rientro dall’estero in caso di viaggio.

Questa la nota del Ministero: “La certificazione verde Covid è rilasciata a prescindere dall’età sebbene fino al compimento del dodicesimo anno di età i bambini siano esentati da qualsiasi utilizzo per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro paese è obbligatoria“.