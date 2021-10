Green Pass: I lavoratori senza certificato ammontano a un milione

Sebbene il dato siano in calo, resta comunque alto il numero di lavoratori sprovvisti di Green Pass.

La Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato (CGIA), ha calcolato il numero dei lavoratori che ad oggi, 23 ottobre 2021, sono sprovvisti di Green Pass, obbligatorio per accedere sul luogo di lavoro.

Green Pass sul luogo di lavoro: quanti italiani occupati non sono ancora vaccinati?

Il calcolo tiene ovviamente conto dei lavoratori non vaccinati e, il numero dei No Vax tra i lavoratori, ammonta a circa 1,3 milioni, numero in calo rispetto all’ultima stima. Nel conteggio ovviamente sono considerati anche coloro esenti dalla vaccinazione.

Green Pass sul luogo di lavoro: le regioni con meno occupati vaccinati

Tra le regioni italiane con il più alto numero di lavoratori non vaccinati vi è la provincia autonoma di Bolzano, con oltre 40mila non vaccinati.

A seguire Sicilia, Marche e Valle D’Aosta. In termini di percentuali si può stimare che il 12,2% della popolazione italiana occupata non ha ancora effettuato il vaccino contro il Covid-19.

Green Pass sul luogo di lavoro: l’ipotesi della CGIA

Sebbene il numero sia abbastanza alto, nessuno ha ancora denunciato problemi organizzativi. La CGIA ha commentato questa situazione osservando che vi è: “La sensazione che molti dipendenti senza Green pass abbiano ‘aggirato’ le disposizioni previste dal decreto legge, recandosi comunque in fabbrica o in ufficio.

I controlli, così come previsti dalla norma, non sarebbero particolarmente stringenti”.